$!Por bajas ventas, cancelan conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos

Ángela Aguilar, polémica cantante e hija de Pepe Aguilar, se encuentra nuevamente en tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que la esposa de Christian Nodal sufrió de la cancelación de al menos siete conciertos de su gira Libre Corazón 2025 en Estados Unidos. La cantante al parecer, no ha logrado convencer al público de Estados Unidos, con su primera gira en solitario, pues de acuerdo con la información obtenida por los portales donde se venden los boletos para sus conciertos se dio a conocer que se cancelaron por lo menos siete.

Ángela Aguilar, una de las artistas mexicanas más populares del momento, ha cancelado varios de sus conciertos programados en Estados Unidos. La decisión, según se especula, se debe presuntamente a bajas ventas de boletos en algunas de las fechas de su gira. Cabe recordar que en la página oficial de Ángela Aguilar aparecen todas las fechas de los conciertos que tendrá la cantante en los próximos meses en Estados Unidos, señala milenio.com