$!Por bajas ventas, cancelan conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos

Ángela Aguilar, polémica cantante e hija de Pepe Aguilar, se encuentra nuevamente en tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que la esposa de Christian Nodal sufrió de la cancelación de al menos siete conciertos de su gira Libre Corazón 2025 en Estados Unidos.
La cantante al parecer, no ha logrado convencer al público de Estados Unidos, con su primera gira en solitario, pues de acuerdo con la información obtenida por los portales donde se venden los boletos para sus conciertos se dio a conocer que se cancelaron por lo menos siete.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Ángela Aguilar (@angela_aguilar_)
Una publicación compartida por Ángela Aguilar (@angela_aguilar_)
Ángela Aguilar, una de las artistas mexicanas más populares del momento, ha cancelado varios de sus conciertos programados en Estados Unidos. La decisión, según se especula, se debe presuntamente a bajas ventas de boletos en algunas de las fechas de su gira.
Cabe recordar que en la página oficial de Ángela Aguilar aparecen todas las fechas de los conciertos que tendrá la cantante en los próximos meses en Estados Unidos, señala milenio.com
Al ingresar a las boleteras de los lugares donde se presentaría la cantante se puede comprobar que ya han sido cancelados algunos de los conciertos de la esposa de Christian Nodal.
Las ciudades afectadas por la cancelación de los conciertos de Ángela Aguilar fueron Pensilvania, Nueva Jersey, Misuri, Oklahoma, Carolina del Norte, así como Nuevo México.
Sin embargo, los shows en Indianápolis, Chicago, Dallas, San Antonio, Houston y El Paso Texas, Atlanta Georgia, Tucson Arizona, Denver Colorado, Los Ángeles, San José, Bakersfield, San Diego y Las Vegas siguen confirmados, con boletos aún disponibles para los fans.
La gira de Ángela Aguilar Libre Corazón 2025 arrancó con 17 presentaciones en ciudades estratégicas de Estados Unidos. Sin embargo, a semanas de varios de estos conciertos, todavía hay muchas entradas disponibles, lo que ha desatado comentarios sobre una posible baja afluencia de público.
Para quienes planeaban asistir a los conciertos cancelados, se recomienda revisar la página oficial de la artista para posibles reembolsos o reprogramaciones.
Esta situación ha generado diversas reacciones entre los seguidores de Ángela Aguilar, algunos decepcionados y otros aprovechando la oportunidad para asistir a las fechas que siguen en pie.