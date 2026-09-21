Por comentarios, pide Paola Rojas, respeto al cantante Aleks Syntek

La periodista Paola Rojas exigió respeto al cantautor Aleks Syntek. El músico mencionó recientemente el escándalo familiar que la conductora enfrentó en 2018 junto a su ex esposo Luis Roberto Alves “Zague”. Rojas emitió su postura al concluir el noticiero De prisa y corre.
La comunicadora lamentó el rumbo que Syntek dio a su carrera y a su comunicación pública. “Siempre lo he respetado. Me parece un gran músico y lamento lo que vive”, expresó la conductora.
Sin embargo, Rojas reprobó los comentarios del compositor sobre aquel episodio que lastimó a su familia. “Pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta”, advirtió tajante durante la emisión televisiva.
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La periodista recordó que ambos tienen familias a las que deben cuidar. “Yo siempre te he respetado, así que sigamos así, por favor”, concluyó la presentadora.
Syntek emitió los polémicos comentarios durante una transmisión en vivo en redes sociales. El artista intentó defenderse de los señalamientos tras su presentación del 15 de septiembre en la capital del país, detalla billboard.com
En dicho enlace, el intérprete se comparó con figuras históricas y personajes públicos que enfrentaron controversias. Syntek nombró a Rojas y a Zague, recordando la filtración de una fotografía íntima del ex futbolista.
Aquel hecho ocurrido en 2018 causó la disolución del matrimonio. En la transmisión, el cantante lanzó frases despectivas y responsabilizó a la periodista de lo sucedido.
Compañeros del gremio reaccionaron de inmediato en apoyo a la comunicadora. Conductores del programa Sale el sol respaldaron la postura de Rojas y consideraron fuera de lugar las palabras del músico. El equipo del matutino criticó al compositor por revivir un asunto ajeno a su conflicto profesional.