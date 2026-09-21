Por comentarios, pide Paola Rojas, respeto al cantante Aleks Syntek

La periodista Paola Rojas exigió respeto al cantautor Aleks Syntek. El músico mencionó recientemente el escándalo familiar que la conductora enfrentó en 2018 junto a su ex esposo Luis Roberto Alves “Zague”. Rojas emitió su postura al concluir el noticiero De prisa y corre.

La comunicadora lamentó el rumbo que Syntek dio a su carrera y a su comunicación pública. “Siempre lo he respetado. Me parece un gran músico y lamento lo que vive”, expresó la conductora.

Sin embargo, Rojas reprobó los comentarios del compositor sobre aquel episodio que lastimó a su familia. “Pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta”, advirtió tajante durante la emisión televisiva.