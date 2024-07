De acuerdo a univisión.com, señaló que una fuente cercana a la pareja informó que la estrella de la música quiere la mitad de los bienes de Affleck, que estarían valuados en 150 millones de dólares, pues durante su relación JLo pagaba la mayoría de los gastos porque él “siempre se quejaba de gastar dinero” en exceso.

“Uno de los secretos poco conocidos es que Jennifer pagó gran parte de los gastos de su matrimonio y ahora siente que él le debe. Está sumando todas esas facturas de jet privado que pone en su tarjeta de crédito, los hoteles y las comidas, la ropa, las compras de café, la gasolina. El alto costo de vida lo pagó con su dinero”, dijo la fuente.

Incluso, la fuente señala que la lujosa mansión familiar que compraron no fue de manera equitativa: “ Ella también pagó la mayor parte de esa mansión de 60 millones de dólares que compraron. Ben le sacó mucho dinero, al menos eso es lo que ella dice”, dijo el testigo.

Según la fuente allegada a López, exige un inventario completo de lo que ella gastó versus lo que él gastó y quiere que le devuelvan todo el dinero que ella invirtió.

La fuente dijo también que la protagonista de Atlas ha dejado de intentar arreglar su relación con Ben porque se dio cuenta de que no puede hacer más. Ya ha tenido suficiente y realmente lo intentó pero no puede hacer más, no está mejorando, está empeorando.

“La madre de Jennifer le dijo: ‘Deja de perder y sigue adelante para evitar meterte más en este lío’. Le dijo que había perdido años creyendo que Ben era una especie de caballero de brillante armadura”, dijo una persona cercana a la familia de López.