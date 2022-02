$!Por el mal uso de la bandera mexicana artistas han tenido problemas

Paulina Rubio fue una de las famosas que causó controversia al posar semidesnuda con la bandera envuelta para la revista Cosmopolitan. Las fotografías fueron publicadas en España, por lo cual se inició una investigación por parte de la Secretaría de Gobernación, en México, la cual mandó llamar a la cantante para declarar sobre el caso. Pero la Segob pensó culpable a la intérprete por no respetar los símbolos nacionales y “no tener cuidado en su manejo y pulcritud”, a lo que la famosa tuvo que pagar una multa económica 52 mil 590 pesos.

Por otra parte está Thalía, quien también tuvo problemas con el símbolo patrio, aunque no trascendió como con su ex compañera de Timbiriche. En el año 2014 la intérprete compartió en su cuenta de Instagram un fotomontaje en donde parecía estar desnuda y envuelta en la bandera mexicana para mostrar su apoyo a la selección mexicana de fútbol. Sin embargo, eso le hizo ganarse algunas críticas aunque no trascendió a más.