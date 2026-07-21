Por enfermedad, cancela Harry Styles concierto en Brasil

Harry Styles ha cancelado una presentación en vivo en São Paulo, Brasil, programada para este martes 21 de julio, debido a una “enfermedad en la gira”, confirmó Live Nation.
El tour Together, Together comenzó en el Estádio do MorumBIS con un par de shows el viernes y sábado (17 y 18 de julio). Un próximo concierto el viernes 24 de julio se llevará a cabo según lo planeado; el show de esta noche no será reprogramado; los titulares de boletos recibirán un reembolso.
“Lamentamos profundamente compartir que el concierto de Harry Styles del martes, 21 de julio de 2026, en el MorumBIS ha sido cancelado debido a una enfermedad en la gira”, dice un mensaje enviado a los titulares de boletos. “Su orden será reembolsada en el punto de compra, según los detalles descritos”, señaló el comunicado.
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El mensaje concluye: “Hemos trabajado con el recinto para abrir tantas entradas como sea posible para el concierto del viernes, pero tenga en cuenta que el inventario es extremadamente limitado”,
São Paulo es la tercera parada en el formato de residencia de la gira de Styles. El recorrido Together, Together comenzó el 17 de mayo en Ámsterdam con una serie de 10 conciertos en el Johan Cruyff Arena, señala billboard.com
En la siguiente parada, en Londres, Styles rompió un récord mundial Guinness con sus 12 shows sold out en el Wembley Stadium. Coldplay obtuvo el título previamente con sus 10 conciertos en el estadio en 2025.
Tras el concierto del viernes, la gira viajará a Ciudad de México el 31 de julio para seis presentaciones, antes de realizar 30 shows en Nueva York y otros seis en Australia. La gira está programada para finalizar el 13 de diciembre en Sídney, Australia.