Por enfermedad, cancela Harry Styles concierto en Brasil

Harry Styles ha cancelado una presentación en vivo en São Paulo, Brasil, programada para este martes 21 de julio, debido a una “enfermedad en la gira”, confirmó Live Nation.

El tour Together, Together comenzó en el Estádio do MorumBIS con un par de shows el viernes y sábado (17 y 18 de julio). Un próximo concierto el viernes 24 de julio se llevará a cabo según lo planeado; el show de esta noche no será reprogramado; los titulares de boletos recibirán un reembolso.

“Lamentamos profundamente compartir que el concierto de Harry Styles del martes, 21 de julio de 2026, en el MorumBIS ha sido cancelado debido a una enfermedad en la gira”, dice un mensaje enviado a los titulares de boletos. “Su orden será reembolsada en el punto de compra, según los detalles descritos”, señaló el comunicado.