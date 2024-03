“Aunque anoche fue difícil por las cenizas del Popo ‘mi Celestino’ anoche se enojó y mandó una fumarola que casi me deja sin respirar”, escribió en su cuenta de X. “Pero, una vez más, salimos adelante todo mi team y una servidora tomados de las manos de un público Poblano, comprensivo, amoroso y entregado, por eso a Cancún les digo, estos me sacaron de puebla y me trajeron aquí contigo, aquí para seguir enfiestados”.

Sin embargo, surgieron rumores de la famosa había cancelado el resto del concierto y no dudó en responder. “Quiero aclarar los comentarios para difamar mi concierto de anoche en Puebla, no abandoné el escenario, pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respire cenizas del Popo [Popocatépetl] y no fui solo yo los que se vieron afectados, también mi gente y el público mismo”, aclaró en la misma red social.

“Salí un par de minutos y regresé al es escenario con la comprensión del público de Puebla y terminamos el show con dignidad”, resaltó la cantante sinaloense.