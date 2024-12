$!Por ‘hate’ en su contra, revela Ángela Aguilar que acude al sicólogo

“Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental, que fue lo más afectado por muchas cosas de mi vida pública. Creo que lo más importante es ser genuina en tus acciones, palabras y decisiones”, expresó Ángela, quien también afirmó que no le interesa buscar la aprobación del público.

Ángela destacó que ha aprendido a priorizarse y a confiar en sí misma. “Mi psicóloga me ayudó a entender que no debo explicaciones a nadie, excepto a las personas que me importan. También me enseñó que tratar de controlar algo externo es algo psicópata, y no quiero ser psicópata”, comentó con un toque de humor, señala elimparcial.com