Por incendio, cancela Disney la premiere de ‘Zootopia 2’ en Hong Kong

Se estima que, al menos 83 personas han sido confirmadas muertas y cerca de 300 continúan desaparecidas bajo los escombros.

La decisión fue tomada por la compañía “por respeto” a las víctimas y sus familias, en medio de un clima de luto y conmoción pública. Un incendio se desató en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y es considerado uno de los desastres más mortíferos en Hong Kong en décadas.

Disney canceló la premiere de Zootopia 2 programada para esta semana en Hong Kong Disneyland, así como su espectáculo nocturno de fuegos artificiales, tras el devastador incendio que azotó un complejo de viviendas en la ciudad.

Las autoridades investigan si materiales de construcción inflamables utilizados en renovaciones recientes aceleraron la propagación del fuego, detalla milenio.com

El evento en el parque temático incluía una proyección especial, una alfombra roja y la aparición de Joey Yung, la actriz que da voz a Judy Hopps en el doblaje cantonés.

Disney optó por suspender todas las actividades, según comunicó Hong Kong Disneyland. “Debido a un incidente grave que ocurrió en Hong Kong, la proyección especial, la Gala Premiere en Hong Kong Disneyland y la aparición programada de Joey Yung el 27 de noviembre han sido canceladas. Por respeto, el espectáculo Momentous: Party in the Night Sky también será cancelado. Agradecemos su comprensión durante este tiempo.”

Disney reiteró que su prioridad es “mantener el respeto y solidaridad con la comunidad de Hong Kong durante este periodo de duelo”.

Hong Kong Disneyland es uno de los destinos turísticos más visitados de la ciudad y sede frecuente de premieres y eventos especiales de gran escala. La suspensión subraya la magnitud del periodo de duelo que atraviesa la región tras la tragedia.

Aunque la premiere en Hong Kong fue cancelada, el lanzamiento internacional de Zootopia 2 continúa según lo planeado. La película llegará a cines en Asia y Occidente durante las próximas semanas, donde se espera que mantenga su sólido desempeño en taquilla. En México Zootopia 2 llegó el pasado 27 de noviembre.

La cancelación llega en un momento en que Zootopia 2 se posiciona como uno de los mayores éxitos más esperados.

La cinta, que sigue una nueva aventura de Nick Wilde y Judy Hopps, ha superado las expectativas de recaudación global tras ser una de las mejores películas animadas de los tiempos presentes; sin embargo, el luto en Hong Kong ha opacado sus celebraciones promocionales en Asia.