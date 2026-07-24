Por infección, interrumpe y abandona Jon Bon Jovi su concierto en Nueva York

Jon Bon Jovi terminó abruptamente su concierto de este jueves 23 de julio. El cantante de 64 años, interrumpió repentinamente el octavo show de su Forever Tour después de 90 minutos, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

Durante el espectáculo, el ganador del Grammy estuvo acompañado por el líder de Train, Pat Monahan, para interpretar su éxito de 1986 Livin’ On a Prayer, pero tuvo que parar.

“No tiren sus boletos, voy a encontrar una solución, ¿de acuerdo? No teman”, dijo Bon Jovi al público, que aplaudió. “Solo guárdenlos, voy a encontrar la manera de reprogramar”, expresó al verse obligado a abandonar definitiva el espectáculo.

“Voy a tener que bajar el ritmo por una noche”, añadió antes de irse. “Me siento muy bien. Nos veremos de nuevo pronto. Adiós, adiós”.