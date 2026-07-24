Por infección, interrumpe y abandona Jon Bon Jovi su concierto en Nueva York

Jon Bon Jovi terminó abruptamente su concierto de este jueves 23 de julio. El cantante de 64 años, interrumpió repentinamente el octavo show de su Forever Tour después de 90 minutos, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.
Durante el espectáculo, el ganador del Grammy estuvo acompañado por el líder de Train, Pat Monahan, para interpretar su éxito de 1986 Livin’ On a Prayer, pero tuvo que parar.
“No tiren sus boletos, voy a encontrar una solución, ¿de acuerdo? No teman”, dijo Bon Jovi al público, que aplaudió. “Solo guárdenlos, voy a encontrar la manera de reprogramar”, expresó al verse obligado a abandonar definitiva el espectáculo.
“Voy a tener que bajar el ritmo por una noche”, añadió antes de irse. “Me siento muy bien. Nos veremos de nuevo pronto. Adiós, adiós”.
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“Bon Jovi se dirigió desde el escenario a los fans y les dijo que ha estado luchando contra una infección de los senos paranasales, lo que provocó que el concierto terminara antes de lo previsto”, declaró un representante del artista.
Como parte de la residencia de Bon Jovi en el Madison Square Garden, Jon ha dicho en numerosas ocasiones que ha sido una alegría para la banda volver a actuar en directo, detalla peopleenespanol.com
Los nueve conciertos con todas las entradas agotadas en el Madison Square Garden marcan el regreso de Jon Bon Jovi a los escenarios, cuatro años después de someterse a una cirugía en las cuerdas vocales.
En estos conciertos, Bon Jovi ha estado acompañado sobre el escenario por los miembros originales Tico Torres y David Bryan, además de Hugh McDonald, John Shanks, Phil X y Everett Bradley, interpretando un repertorio que incluye los grandes éxitos de la banda de rock originaria de Nueva Jersey.