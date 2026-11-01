Por malos comentarios, rechazan en China al futbolista Kylian Mbappé

En una de las grabaciones, un hombre aparece sosteniendo una camiseta de la selección francesa con el número de Mbappé y expresa su molestia antes de prenderle fuego, detalla quien.com

A través de redes sociales circulan videos en los que seguidores muestran su indignación, queman camisetas con el nombre y número del jugador y hasta destruyen anuncios publicitarios en los que aparece su rostro. Las imágenes han llamado la atención por la contundencia de las protestas y los llamados a boicotear al futbolista.

Kylian Mbappé está en medio de la polémica por sus comentarios relacionados con China, pues a pesar de que tanto el futbolista francés como La Liga ofrecieron disculpas a la sociedad de aquel país, tras un desafortunado comentario, algunos aficionados mantienen su rechazo y han comenzado a manifestarse públicamente contra el delantero del Real Madrid.

“Un jugador de futbol ha hecho comentarios sobre China que son inaceptables. Me enfurece mucho haber oído eso. Le impongo un boicot rotundo y jamás le perdonaré. El boicot comienza ahora”, dice el aficionado mientras quema la prenda.

En otros videos se observa a personas retirando anuncios publicitarios que tienen la imagen del delantero. Incluso, uno de los manifestantes arranca la parte del cartel donde aparece el rostro del jugador, como muestra de rechazo a sus declaraciones.

La controversia comenzó cuando Mbappé fue cuestionado en una entrevista sobre cuál era su meme favorito.

En ese momento, el francés señaló una imagen en la que su rostro aparecía sobre el de un dictador chino, en un montaje que hacía referencia a Mao Zedong, aunque el futbolista no mencionó expresamente el nombre del líder político.

La elección de esa imagen provocó indignación entre algunos usuarios chinos, quienes consideraron ofensiva la referencia. La reacción se extendió en redes sociales y derivó en críticas contra el jugador, además de llamados a dejar de apoyarlo.

Ante la dimensión que alcanzó el tema, Kylian Mbappé y LaLiga ofrecieron disculpas al pueblo chino. Sin embargo, las muestras de arrepentimiento no han sido suficientes para todos los aficionados, quienes mantienen sus protestas y continúan difundiendo imágenes de las acciones contra la publicidad y los productos relacionados con el futbolista.

Así, el delantero del Real Madrid sigue enfrentando las consecuencias de una polémica que trascendió el terreno de juego y que, pese a las disculpas públicas, continúa generando reacciones entre sus seguidores y detractores en China.