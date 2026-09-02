$!Por motivos de salud, abandona Aldo Rendón ‘La Casa de los Famosos’

Una noticia cambió la gala de este martes 1 de septiembre en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que Aldo Rendón confirmó que dejará el reality show por motivos de salud. La salida ocurrió durante la transmisión y sorprendió a los habitantes, quienes hasta ese momento no conocían la gravedad de la situación. Desde el inicio del programa, Galilea Montijo adelantó que daría una noticia importante, lo que provocó especulaciones entre los participantes. Sin embargo, fue hasta casi el final de la gala cuando el propio Rendón explicó que debía abandonar la competencia porque las condiciones dentro de la casa no son compatibles con el tratamiento que necesita.

La conductora apareció al comienzo de la gala para advertir a los participantes que tenía una noticia que cambiaría el ambiente dentro de la casa, señala elimparcial.com “Esta noticia nadie la espera y es muy fuerte, créanme”, dijo Montijo antes de revelar lo que ocurriría. Los habitantes comenzaron a especular sobre una posible salida del programa, pero no conocían que se trataba de una decisión relacionada con la salud de Aldo Rendón. La incertidumbre se mantuvo durante buena parte de la transmisión.

Pocos minutos antes de terminar la gala, Galilea Montijo dio la palabra a Aldo Rendón, quien confirmó frente a sus compañeros que tendría que abandonar la competencia. El stylist, identificado como uno de los integrantes relevantes del cuarto Tulum, explicó que su permanencia en la casa ya no era compatible con las condiciones que necesita para atender su salud. “Me voy de la casa. Las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí”, afirmó. Con estas palabras, Rendón confirmó que su salida no se debe a una nominación ni a una decisión de los habitantes, sino a una situación personal que requiere atención.