Por motivos de salud, cancela Aleks Syntek todos sus conciertos

Aleks Syntek anunció la cancelación temporal de todos sus conciertos del Total Syntek Tour 2025 luego de que se había mostrado emocionado por esta nueva etapa de su carrera profesional.
El cantante informó a través de un comunicado oficial que los eventos serían reprogramados por recomendación médica y agradeció el apoyo de sus seguidores tras más de tres décadas de carrera.
El artista mexicano, conocido por éxitos como Duele el amor y Sexo, pudor y lágrimas, explicó en su mensaje que su prioridad actual es su bienestar físico.
“Por recomendación médica y por temas de salud que requieren de mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos de la gira Total Syntek Tour agendados para 2025”, señaló el intérprete.
En el mismo texto, Syntek expresó su gratitud hacia el público y apoyo a quienes habían comprado entradas para sus shows, señala milenio.com
“Agradezco profundamente su comprensión y apoyo, e invito a todos los asistentes y seguidores a mantenerse atentos a mis redes sociales oficiales, donde próximamente se anunciarán las nuevas fechas de los eventos”.
El cantante también aclaró que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, aunque los fans que lo prefieran podrán solicitar un reembolso directamente con la boletera donde realizaron su compra.
A través de un comunicado conjunto, las empresas Avanradio, Pronuver, Tower Corp y MP Producciones confirmaron que la situación es “ajena a las productoras” y destacaron que continúan trabajando con compromiso para ofrecer espectáculos de calidad.
“Deseamos una pronta recuperación a Aleks Syntek y esperamos reencontrarnos muy pronto para disfrutar de una gran noche de música”, señalaron.
Por el momento, el músico no ofreció más detalles sobre su condición médica, pero aseguró que planea retomar la gira una vez que su salud lo permita.
“Pronto regresaré más fuerte y seguiré trabajando con el mayor compromiso para ofrecerles un espectáculo con la calidad que se merecen”, concluyó Syntek.