Por motivos de salud, cancela Aleks Syntek todos sus conciertos

Aleks Syntek anunció la cancelación temporal de todos sus conciertos del Total Syntek Tour 2025 luego de que se había mostrado emocionado por esta nueva etapa de su carrera profesional.

El cantante informó a través de un comunicado oficial que los eventos serían reprogramados por recomendación médica y agradeció el apoyo de sus seguidores tras más de tres décadas de carrera.

El artista mexicano, conocido por éxitos como Duele el amor y Sexo, pudor y lágrimas, explicó en su mensaje que su prioridad actual es su bienestar físico.

“Por recomendación médica y por temas de salud que requieren de mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos de la gira Total Syntek Tour agendados para 2025”, señaló el intérprete.