Por primera vez, cantará La Adictiva en Madrid y Barcelona

El tour incluye un concierto en Barcelona el día 9 de abril de 2027 y una segunda fecha en Madrid el día siguiente, 10 de abril. Las entradas salen a la venta general el próximo viernes 23 de octubre a partir de las 12:00 horas.

La banda mexicana La Adictiva, actuará por primera vez en España dentro de una gira de 2027 a la que han bautizado como Haciendo Historia.

La actual gira Haciendo Historia reúne en el escenario catorce músicos con tres cantantes principales (Isaac Salas, Jerry Corrales y Omar Melendres) para repasar una trayectoria que ha superado las tres décadas, señala laganzua.net

La agrupación llega también con un nuevo álbum bajo el brazo lanzado el pasado mes de mayo de 2026 con el título Entre Tragos y Pecados.

En él colaboran voces como Espinoza Paz y Jessi Uribe. También este mismo año han sacado Rancheras y Adictivas, Vol. 2, un disco en directo con el que celebran la música mexicana tradicional.

Estos títulos forman parte de una discografía compuesta por más de 15 discos.