Por problemas de salud Edith Márquez cancela conciertos

“Lamento informarles que debido a problemas de salud mis presentaciones que tenía programadas con ustedes en este mes de agosto, los días 11 en Tulancingo, 13 en San Luis Potosí, 19 en Fresnillo y el día 26 en Aguascalientes, no las podré llevar a cabo”, reveló.

La cantante señaló que guardará reposo “con cuidados intensivos para cada día estar mejor”.

“Mis médicos, que me han estado atendiendo estos días, me han ordenado reposo, siguiendo un tratamiento estricto para que mi salud mejore y pronto me recupere”, añadió.

La intérprete de Dejémoslo así, Ese beso, Mi error, mi fantasía, entre otros temas, reconoció que esta situación la tiene con “un nudo en la garganta” porque “saben las ganas que siempre tengo de estar sobre un escenario, entregando y compartiendo lo mejor de mí cada noche”.

“Mi carrera y mis compromisos siempre han sido mi prioridad, pero hoy la salud me lo impide”, señaló.

Edith Márquez ofreció “disculpas desde el corazón” a sus seguidores. “En cuanto la salud me lo permita, estaré de nuevo con ustedes anunciando las nuevas fechas donde estaremos cantando juntos esas canciones que ustedes han hecho éxitos”, concluyó.

En cuestión de minutos, sus fans reaccionaron de inmediato a su comunicado con deseos de buena salud para que vuelva pronto a los escenarios.