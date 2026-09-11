Por problemas inesperados cancela Carín León una de sus presentaciones en Las Vegas

El cantante sonorense Carín León no pudo llegar a una de sus presentaciones en la Sphere en Las Vegas, debido a un contratiempo inesperado, por lo que a través de un video en sus redes sociales, explica a sus fans que fue lo que sucedió, lamentando el no haber podido cantar para ellos en una fecha tan especial. El espectáculo con el que hace historia como el primer artista latino en encabezar una serie de presentaciones en el recinto tecnológico más importante del mundo, no pudo realizarse, y a través de un comunicado es que se detalla que pasará con los que adquirieron su boleto.

”Por un contratiempo inesperado, durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere”, abre el comunicado. Posteriormente se informa que los boletos van a ser válidos para la nueva fecha, el 15 de septiembre de 2027. Y si de plano no pueden ir, se invita a solicitar su reembolso en el punto donde los adquirieron, dentro de los próximos 30 días. ”Se todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar. Gracias por su paciencia, por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar, nos vemos muy pronto mi gente”, señala el comunicado. En redes sociales se pueden ver videos de cómo la gente se muestra molesta tras la cancelación del concierto, lanzando varias palabras ofensivas hacia el cantante.