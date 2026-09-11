Por problemas inesperados cancela Carín León una de sus presentaciones en Las Vegas

El cantante sonorense Carín León no pudo llegar a una de sus presentaciones en la Sphere en Las Vegas, debido a un contratiempo inesperado, por lo que a través de un video en sus redes sociales, explica a sus fans que fue lo que sucedió, lamentando el no haber podido cantar para ellos en una fecha tan especial.
El espectáculo con el que hace historia como el primer artista latino en encabezar una serie de presentaciones en el recinto tecnológico más importante del mundo, no pudo realizarse, y a través de un comunicado es que se detalla que pasará con los que adquirieron su boleto.
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”Por un contratiempo inesperado, durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere”, abre el comunicado.
Posteriormente se informa que los boletos van a ser válidos para la nueva fecha, el 15 de septiembre de 2027. Y si de plano no pueden ir, se invita a solicitar su reembolso en el punto donde los adquirieron, dentro de los próximos 30 días.
”Se todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar. Gracias por su paciencia, por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar, nos vemos muy pronto mi gente”, señala el comunicado.
En redes sociales se pueden ver videos de cómo la gente se muestra molesta tras la cancelación del concierto, lanzando varias palabras ofensivas hacia el cantante.
En otro video, aparece el cantante dando la cara tras su cancelación, dando una explicación de los hechos, del por qué no pudo llegar al concierto.
”Con lo que tengo que decir no les voy a devolver ni su tiempo, ni todo lo que ustedes sacrifican por venir a ver un show de nosotros, por estar con nosotros sentados y disfrutar del show, que es tan importante para mí, para mi carrera, para ustedes”, señala el sonorense.
Luego, detalla que no pudo llegar al evento, debido a las fallas de los aviones. Dijo que su salida estaba programada desde 14:00 horas, pero se tuvieron fallas en el primer avión con los frenos, pide otro avión que de igual manera presentó problemas, esta vez en la dirección, contando para ello con las bitácoras, testimonios de la gente, de los pilotos, entre otros.
”Ustedes saben el compromiso que tengo con mi trabajo, sobre todo en una fecha tan importante como lo es esta. Estoy muy apenado con ustedes, como dije, no les devuelvo su tiempo perdido, tanta ilusión, y con la cara de vergüenza les digo que, no estaba en nuestras manos, priorizando también la seguridad de la gente, por lo que no nos dejaron volar, y con el corazón en la mano, les pido una gran disculpa, y reiterarles nuestro amor, no es una falta de compromiso, simplemente las cosas no sucedieron como esperábamos”, resalta.