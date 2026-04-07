$!Por problemas respiratorios, Lady Gaga cancela concierto en Montreal

Por más planeación que haya en las giras y shows de las grandes estrellas de la música, es posible que ocurran imprevistos, en algunos casos, relacionados a la salud de los artistas. Días atrás, Rosalía tuvo que suspender un concierto en Milán debido a una fuerte intoxicación alimentaria, situación que le resultó muy triste y decepcionante. Ahora, fue Lady Gaga, la cantante canceló una presentación en Montreal también por motivos médicos, situación que la ha dejado “completamente desconsolada”. El 6 de abril, apenas unas horas antes de su concierto programado en el Centre Bell de la ciudad canadiense, Lady Gaga anunció a través de sus historias de Instagram la cancelación del show, señala hola.com “Hola a todos. Lamento mucho comunicarles que no podré actuar esta noche y que tengo que cancelar el concierto”, expresó al inicio de su mensaje.

“He estado luchando contra una infección respiratoria durante los últimos días y he hecho todo lo posible por descansar y recuperarme, pero ha empeorado”, continuó la cantante al revelar las razones de su drástica decisión. “Mi médico me ha recomendado encarecidamente que no actúe hoy y, sinceramente, no creo que pueda ofrecerles la calidad de actuación que se merecen”, admitió. “Sé lo decepcionante que es esto. Y de verdad me siento fatal por haberlos decepcionado. Lo siento mucho por todos los que habían planeado venir a apoyarme. Estar en Montreal y actuar para ustedes el jueves y el viernes fue mágico y profundamente significativo”, dijo respecto a sus presentaciones de la semana pasada en el mismo recinto. “A todos los que iban a venir esta noche: estoy completamente desconsolada y lo siento muchísimo”, reiteró. El concierto cancelado sería el tercero en Montreal como parte de la gira mundial The Mayhem Ball de Lady Gaga, la cual está llegando a su etapa final. La cantante tiene programadas dos presentaciones el 9 y 10 de abril en el Grand Casino Arena de Saint Paul, Minnesota, antes de su gran cierre en el Madison Square Garden en Nueva York el 13 de abril. En su comunicado, la cantante no mencionó si sus siguientes shows también se verán afectados por sus problemas de salud.