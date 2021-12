¿Por qué toda la gente está viendo Don’t look up?

El estreno de Don’t look up comenzó con aspavientos, y esa era la expectativa ya que desde que se anunció que el productor sería Adam McKay, y que tendría una gran elenco se hizo mucho revuelo.

Tener un elenco hollywoodense es al parecer la razón de que ‘No mires arriba’ sea un éxito, tanto que a dos días de su estreno se colocó en el número uno del top 10 de la sección en la que la plataforma de streaming tiene los títulos más vistos.

Dicho elenco se conforma por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, incluso la cantante Ariana Grande.

¿Cercana a la realidad?

Una de las razones de que esta película se esté viendo tanto es que al parecer es cercana a la realidad, ya que Lindley Johnson, oficial de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. Que es un órgano de la agencia espacial, que así como en la cinta de Adam McKay, se dedica a revisar presuntos peligros para el planeta que vengan directamente desde el Espacio y aunque no lo crean, Lindley fue de las pocas investigadoras que leyó el guión de la película y habló sobre sus bases científicas.

El oficial de la NASA señaló en una entrevista para la revista Time que mientras la tecnología no avance, no hay posibilidades de encontrar una solución. Según dijo los objetos como el asteroide que impacta a la tierra en la ficción identifican para calcular su velocidad, trayectoria y posibilidad en el tiempo de que al volver a pasar cerca de nosotros no sean una amenaza, pero si se trata de un asteroide de menor tamaño, solo lo podrían observar estando muy cerca de la Tierra.

Lidley Johnson destacó que en lugar de lo que muestra Adam McKay en Don’t Look Up, no pueden romper o estallar un asteroide que está a nada de impactar con el planeta. Menciona que utilizar explosivos podría ser un enorme peligro, ya que la roca no se evapora, sino que se convertiría en pequeños pedazos que de igual manera sería riesgoso que en su estado sólido.

Accidente durante el rodaje

Jennifer Lawrence sufrió un grave percance en el set de rodaje de Don’t look up, la nueva película que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio, según publicaron medios internacionales y que retomó SinEmbargo.

Esto fue Durante la grabación, ya que se produjo una explosión controlada que provocó que innumerables cristales saltaran por los aires terminando uno de ellos impactando en el rostro de la actriz ganadora del Óscar, concretamente en uno de sus ojos, según reveló el Boston Globe.