¿Por qué Vicente Fernández y Joan Sebastian se distanciaron?

Fue el 5 de octubre de 2015 cuando el intérprete de Por tu maldito amor compartió en una rueda de prensa, con motivo de su nuevo disco Muriendo de Amor, donde habló del tema, originado porque las canciones producidas para un disco no eran inéditas, pero que al final hubo una reconciliación.

“Joan, yo creo que un disco no vale la pena que dos gentes como tú y yo perdamos la amistad. Si algo hice yo que te molestara, quiero que me perdones”, dijo.

“Me interrumpió con su voz muy débil y me dice, pinche Chente, me has dado una lección de humildad, te quiero mucho Ferro, te mando un beso”, reveló el cantante ante los medios de comunicación.

El distanciamiento se dio cuando Vicente Fernández y Joan Sebastian iban a grabar un disco tras el éxito de Para siempre; acuerdo que se rompió debido a que Joan le dijo que tendría canciones inéditas, cosa que no ocurrió.