“Muy triste porque no pudimos terminar nuestro show, pero quiero que sepan que la seguridad siempre va a ser primero para nosotros, por encima de lo que sea. Así que espero poderlos ver muy pronto. Los quiero mucho y espero entiendan que esto es una fuerza mayor y que se nos sale de las manos”, comentó el intérprete de A Dios le pido .

Heather Lubov, directora ejecutiva del evento al que el colombiano fue invitado, que incluye la serie de conciertos de Summerstage y del Latin Alternative Music Conference, aseguró que es la primera vez que se cancela un concierto por razones ajenas a una novedad del clima.

El evento, recordó Lubov, tiene 30 años de historia, y nunca se había suspendido una presentación por el mal comportamiento de los asistentes.

“Durante la interpretación de su segunda canción, con multitudes continuas en las puertas y por precaución, el espectáculo se detuvo y se pidió a los fanáticos que abandonaran el lugar”, dijo la directiva.

“SummerStage, LAMC y Juanes estuvieron de acuerdo en que la seguridad de los fanáticos y asistentes al concierto era de suma importancia y, a petición de la policía de Nueva York, tomaron la decisión de cancelar el espectáculo”, se señaló en el comunicado que fue entregado a la prensa y que reveló que Juanes solo tuvo tiempo para cantar Gris y Mala Gente.

“Dentro y fuera tenemos que estar tranquilos, chicos”, dijo Juanes en medio de su intento de calmar a la multitud. “Si no estamos tranquilos, van a detener el concierto. Muchas personas se quedaron afuera sin poder entrar. Queremos continuar con el espectáculo. Es posible, ¿verdad?”, continuó. “Estoy triste porque estaba muy ansioso por tocar”, dijo Juanes al portal informativo de Billboard.

“No pude entrar al concierto de Juanes en central park porque estaba lleno así que me acosté afuera en el césped para escucharlo muy feliz y resulta que la gente que se quedó fuera se metió sin permiso y después de dos canciones cancelaron el concierto”, comentó, a través de su cuenta de Twitter, una de las personas que presenció los hechos.

“Lo que escucho es que Juanes rompió un récord de asistencia. Yo estaba en la fila pero me fui después de que se cerraron las puertas. La gente saltaba vallas y se formaron multitudes por dentro y por fuera. Un desastre. La seguridad definitivamente no estaba preparada para eso. No subestimes a los artistas latinos”, escribió otra de las personas, en esa misma red social, sobre la fallida presentación del colombiano.

“En los más de 10 años que he estado asistiendo a sus eventos, nunca he visto una decisión más irresponsable que recibir a un gran artista como Juanes en un lugar tan pequeño. Aparte del hecho de que es peligroso para el público estar en espacios tan reducidos, también es una pérdida de tiempo para todos: el público que esperó horas para entrar y el artista que no pudo actuar”, destacó otro.