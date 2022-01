$!Por tener mascotas exóticas, varios famosos han sido criticados

Aunque ahora el ex boxeador señala que solo tiene perros en casa, Mike Tyson generó controversia a finales de los años 80 luego de comprar un tigre de bengala como mascota.

Cuando la socialité, empresaria, modelo y actriz Paris Hilton adoptó un kinkajú, un mamífero pariente del mapache. El animalito, bautizado como Baby Luv, le trajo serios problemas a Hilton, pues en Los Ángeles, donde ella vive, es ilegal mantener o criar especies no nativas. Además, la joven tuvo que ser internada de emergencia varias veces para recibir una vacuna luego de que la mascota mordiera su brazo.

“Mally” quedó entonces en un refugio animal y el cantante no hizo entrega de los papeles necesarios para recuperarla. Actualmente, el mono se encuentra en el Parque Serengeti en Hodenhagen, al norte de Alemania.

El cantante canadiense Justin Bieber recibió en su cumpleaños número 19 un regalo muy particular, un mono capuchino de 14 semanas al que llamó “Mally”. Sin embargo, cuando el joven viajó hasta Alemania a dar un concierto, la mascota fue confiscada por no contar con documentos y vacunas requeridas para su ingreso.

El actor de El señor de los anillos y perdidos tiene una afición por los insectos, en particular por las arañas, hormigas y la mantis. El joven condujo un programa documental de televisión llamado Bichos, donde conoció una infinidad de animalitos. En su casa en Los Ángeles, lo acompaña una araña, una serpiente y 3 lagartos.

La actriz de Crepúsculo, Kristen Stewart no sólo actuó en un filme de lobos si no que además tiene de mascotas cuatro mezclas de perros y lobos. Tuvo una disputa con un vecino que la acusó de tener animales ilegales en su hogar, pero los híbridos lobo-perros que tiene son legales en California.

Slash, el guitarrista de Guns n’ Roses decidió comprar una serpiente. Quizás quiso dejar en claro que era todo rock and roll en su vida. La tuvo durante varios años, pero cuando se convirtió en padre su esposa lo obligó a deshacerse de su serpiente, que dice, le rompió el corazón.

Miley Cyrus

La artista Miley Cyrus es una reconocida defensora de los animales y colabora de manera directa con PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Cuenta con una granja doméstica donde convive con siete perros, dos caballos, dos ponys, tres gatos y hasta hace poco, una cerda.

Su afecto por ellos es tan conocido que cuando se divorció de Liam Hemsworth, el principal conflicto no fue cómo dividirían sus propiedades sino quién se quedaría con los animales. La rubia había adoptado a la mayoría pero Liam rescató a varios en los incendios de Malibú en 2018.

Su ex no quiso arruinar un divorcio que no se presentaba conflictivo y la dejó que se quedara con todos aunque los va a visitar seguido.

De todos sus compañeros, “Pig pig”, la cerdita era la estrella recurrente en la cuenta de Instagram de la cantante. Miley la adoptó en agosto de 2014 después de que su perro, Floyd, muriera.