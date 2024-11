Por una foto, comparan a Peso Pluma con Thalía

Peso Pluma, famoso cantante de corridos tumbados, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que ha generado gran revuelo entre sus seguidores y en internet en general pues el cantante lució un estilo completamente diferente al que tiene acostumbrados a sus fanáticos quienes ya lo comparan con la cantante mexicana Thalía.

Tras los rumores de un nuevo romance de Peso Pluma el cantante sorprendió en Internet al dejar atrás su corte mullet para optar por un look más elegante aunque algunos usuarios han considerado que es muy femenino para él, pues como dijimos anteriormente ha sido comparado con la cantante de No me Acuerdo.

Peso Pluma no dejó de generar comentarios entre los usuarios quienes reaccionaron a ciertos detalles de la fotografía, donde aparece con un look elegante y sobrio; sin embargo, algunos de ellos destacan lo femenino que luce debido a su manera de posar y al contorno de su cadera, pues algunos ya están han comparado su cintura con la de Thalía, o con Ángela Aguilar o Kriss Jenner, señala milenio.com