$!Por violencia, posponen los espectáculos del Palenque de Culiacán

El comunicado pide también a la población, a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales y evitar rumores, para mayor información pueden comunicarse al whatsApp 6674 936260.

Respecto a si habrá reembolso, se informó que este no se realizará, debido a que no es una cancelación, ya que sólo se pospuso para una siguiente fecha, por lo que resaltan que el Palenque no se cancela, solo se pospone.

Aunque la Unión Ganadera emitió un boletín en donde informa la cancelación de la Feria, los eventos que corresponden al Palenque al ser rentado, depende únicamente de particulares, por ello es que se puede llevar a cabo en el primer semestre del 2025.