Portada del nuevo álbum de Sabrina Carpenter, divide opiniones en redes sociales

En redes sociales, se desató un fuerte debate luego de que Sabrina Carpenter reveló el primer vistazo a su nuevo álbum Man’s Best Friend, que traducido al español es ‘El mejor amigo del hombre’.

Una vez más, la cantante estadunidense se encuentra en el ojo del huracán, ahora tras presentar la portada de su nuevo álbum de estudio, el cual se estrenará en agosto de este año.

La intérprete de Please Please Please, presentó la portada de Man’s Best Friends, donde se le puede ver de rodillas junto a un hombre que está de pie sobre ella y le sujeta el cabello como si fuera una correa.

La imagen, que muestra a Sabrina con un vestido negro y zapatos de tacón, está siendo calificada como “humillante”, asociándola a roles femeninos retrógrados y comparándola con escenas de sometimiento o abuso.

También hay quienes defienden que es una estrategia artística que busca denunciar el sistema y exponer las trampas a las que la sociedad somete a las mujeres.