Pospone Carlos Rivera algunos de sus conciertos por enfermedad

“Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, escribió Rivera.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el cantante explicó que desde hace tiempo ha estado lidiando con este problema y que, aunque ha hecho todo lo posible para cuidarse y continuar con sus presentaciones, llegó el momento de detenerse para permitir que su voz se recupere.

Carlos Rivera informó a sus seguidores que tendrá que hacer una pausa en sus actividades debido a una lesión en las cuerdas vocales, por lo que se verá obligado a posponer algunos de los conciertos que tenía programados para las próximas semanas.

El intérprete señaló que, por indicación de sus médicos, deberá guardar un mes de reposo para que sus cuerdas vocales tengan el tiempo necesario para recuperarse correctamente, detalla elimparcial.com

Debido a esta situación, Carlos Rivera anunció que tendrá que posponer los conciertos que tenía contemplados en Bogotá, Medellín, El Salvador y Guatemala.

El cantante reconoció que detrás de cada fecha existen planes y expectativas de sus seguidores, quienes ya tenían previsto encontrarse con él, por lo que aseguró que la decisión no fue sencilla.

“Sé que detrás de cada fecha hay ilusión, planes, viajes y muchas ganas de encontrarnos. Créanme que, si no fuera realmente necesario, jamás tomaría una decisión así”, expresó.

Rivera indicó que las nuevas fechas serán anunciadas próximamente, por lo que pidió a sus seguidores mantenerse atentos a la información oficial.

El cantante también adelantó que, si su recuperación avanza conforme a lo previsto, espera regresar a los escenarios el 23 de octubre, cuando tiene programado un concierto en Tlaxcala.

“Si Dios quiere, a partir del 23 de octubre, con el concierto en Tlaxcala, mi agenda continuará como estaba prevista, al igual que las fechas posteriores”, señaló.

Carlos Rivera concluyó su mensaje agradeciendo a sus seguidores por la comprensión, paciencia y cariño ante esta pausa obligada en su agenda.

Por ahora, el cantante se concentrará en cumplir el periodo de reposo indicado por sus médicos y en recuperar sus cuerdas vocales antes de volver a los escenarios.