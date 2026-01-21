$!Pospone conciertos Carín León por problemas de salud

El cantante sonorense Carín León informó que sus presentaciones programadas en el Palenque de la Feria de León, en Guanajuato, serán pospuestas debido a un problema de salud. A través de sus redes sociales, el intérprete explicó que fue diagnosticado con dengue y que, por indicación médica, debe guardar reposo para recuperarse. El anuncio incluyó las fechas que se verán afectadas, las nuevas reprogramaciones y el estatus de los boletos ya adquiridos, información relevante para quienes planeaban asistir a estos conciertos.

Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, se detalló que las presentaciones previstas para los días 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León no podrán realizarse en las fechas originales, detalla elimparcial.com La razón es que el cantante fue diagnosticado con dengue y actualmente sigue las indicaciones médicas correspondientes para su recuperación. En el mensaje se subrayó que la decisión se tomó priorizando la salud del artista y la calidad de los conciertos que ofrece al público. Las presentaciones ya cuentan con reprogramación oficial. Las nuevas fechas quedaron de la siguiente manera 22 de enero → 5 de febrero 23 de enero → 6 de febrero La organización confirmó que los boletos comprados previamente seguirán siendo válidos, respetando la fecha reprogramada correspondiente, por lo que no será necesario realizar ningún cambio adicional para ingresar a los conciertos.