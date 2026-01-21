$!Pospone conciertos Carín León por problemas de salud

El cantante sonorense Carín León informó que sus presentaciones programadas en el Palenque de la Feria de León, en Guanajuato, serán pospuestas debido a un problema de salud.
A través de sus redes sociales, el intérprete explicó que fue diagnosticado con dengue y que, por indicación médica, debe guardar reposo para recuperarse.
El anuncio incluyó las fechas que se verán afectadas, las nuevas reprogramaciones y el estatus de los boletos ya adquiridos, información relevante para quienes planeaban asistir a estos conciertos.
Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, se detalló que las presentaciones previstas para los días 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León no podrán realizarse en las fechas originales, detalla elimparcial.com
La razón es que el cantante fue diagnosticado con dengue y actualmente sigue las indicaciones médicas correspondientes para su recuperación.
En el mensaje se subrayó que la decisión se tomó priorizando la salud del artista y la calidad de los conciertos que ofrece al público. Las presentaciones ya cuentan con reprogramación oficial. Las nuevas fechas quedaron de la siguiente manera
22 de enero → 5 de febrero
23 de enero → 6 de febrero
La organización confirmó que los boletos comprados previamente seguirán siendo válidos, respetando la fecha reprogramada correspondiente, por lo que no será necesario realizar ningún cambio adicional para ingresar a los conciertos.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la evolución médica de Carín León, más allá de que se encuentra atendiendo el tratamiento indicado. En el comunicado se agradeció la comprensión del público y se reiteró que la prioridad es su recuperación para regresar a los escenarios en condiciones óptimas.
Previo a este anuncio, el cantante compartió con sus seguidores las fechas confirmadas de su gira para este 2026, señalando que podrían sumarse más conciertos en las próximas semanas.
La gira incluye conciertos en ciudades como, Monterrey, León, Hermosillo, Mérida, Cancún, La Paz, Los Cabos, Torreón, Saltillo y Acapulco.
También adelantó que la venta de boletos iniciaría en breve y que la información se daría a conocer de forma gradual en sus redes sociales.