Pospone Demi Lovato su gira ‘It’s Not That Deep Tour’ y cancela conciertos en Estados Unidos

A través de un mensaje en redes sociales, la cantante explicó que durante los preparativos se dio cuenta de que estaba “forzando demasiado lo que puede ser posible”. Señaló que su prioridad es poder ofrecer un espectáculo completo en cada presentación.

La decisión, responde a la necesidad de cuidar su salud y reorganizar el calendario para incluir más tiempo de descanso y ensayo. El anuncio generó inquietud entre sus seguidores, quienes ahora buscan claridad sobre nuevas fechas, reembolsos y el futuro de la gira.

Demi Lovato anunció cambios importantes en su gira It’s Not That Deep Tour . La intérprete informó que pospondrá el inicio del tour y cancelará de forma definitiva cuatro conciertos en Estados Unidos.

Lovato indicó que para “dar todo en cada show” necesita más tiempo para descansar y ajustar la logística de la gira. También mencionó la importancia de contar con espacios suficientes para ensayar y mantener un ritmo que le permita cumplir con todas las fechas sin afectar su bienestar, señala elimparcial.com

El cambio busca establecer un calendario con mayor margen entre conciertos, lo que le permita manejar la gira de forma más equilibrada.

Como parte de la reestructuración del tour, se confirmó la cancelación definitiva de cuatro presentaciones en Estados Unidos. Las ciudades afectadas son Nashville, Atlanta, Las Vegas y Denver.

Estas fechas ya no forman parte del calendario oficial de la gira. La gira It’s Not That Deep Tour comenzará ahora el 13 de abril en Orlando. Ese concierto fue reprogramado para convertirse en la nueva fecha inaugural del tour. Hasta el momento, las demás fechas en Estados Unidos se mantienen conforme al nuevo calendario ajustado.

Demi Lovato informó que los boletos correspondientes a las ciudades canceladas serán reembolsados de manera automática. Esto significa que los asistentes no deberán realizar trámites adicionales en la mayoría de los casos.

Sin embargo, se recomienda revisar el correo electrónico registrado en la compra, consultar la cuenta en la plataforma donde se adquirieron los boletos, verificar tiempos estimados de devolución con la empresa boletera.

Cada proveedor puede manejar distintos plazos para reflejar el reembolso en la cuenta bancaria. Por ahora, la gira tiene fechas confirmadas únicamente en Estados Unidos. El ajuste en el calendario ha generado dudas sobre si en el futuro se anunciarán presentaciones en otros países de América.

Hasta el momento no se han dado a conocer fechas internacionales. Cualquier anuncio oficial deberá hacerse a través de los canales de la artista o de las promotoras correspondientes.

A pesar de los cambios, Lovato expresó agradecimiento hacia sus seguidores, conocidos como “Lovátics”, por el apoyo constante. Señaló que espera reencontrarse pronto con su público bajo este nuevo esquema que prioriza su salud.