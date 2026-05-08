$!Pospone Edén Muñoz su concierto en Los Mochis

Tras la tragedia que se presentó recientemente en la ciudad de Los Mochis, donde se incendió un plaza comercial, en la que cuatro personas perdieron la vida, el cantante Edén Muñoz, decidió en solidaridad con su gente, posponer el concierto que tenía proyectado dar este sábado 9 de mayo. El intérprete de temas exitosos como Chale y La Nena, compartió un mensaje en sus historias de Instagram. “Familia de Los Mochis, con profunda tristeza he decidido posponer nuestro show este 9 de mayo. En un ratito les subo un video”, señala el mensaje.

Minutos después, el cantante compartió un video dando sus impresiones tras lo sucedido y la decisión que tomó. “Hola familia como están Acá Edén, es un video muy difícil de hacer chicos, me siento entre la espada y la pared, pero bueno, estoy tomando mi responsabilidad como artista, pero principalmente como persona, todos sabemos la desgracia que ocurrió ayer en la tarde en Los Mochis, donde desafortunadamente fallecieron personas, muchos heridos, incluso personas desaparecidas”, detalló el cantante. Agregó, que haciendo caso a su intuición, su corazonada, dejó claro que sus fans se merece el mejor show, por lo que lo que tendría que ser un espectáculo lleno de alegría, de risas, de baile de festejo, hoy considera no hay nada que festejar. “Tengo sentimientos encontrados porque sé también que muchos de ustedes están haciendo mucho el mayor de los esfuerzos para ir a este show, no solamente los que son de Los Mochis, sino mucha gente que viene de otras partes de estado, incluso también de la República Mexicana, pero insisto, es mi corazonada, es lo que tengo que hacer, estoy con un dolor, porque también soy padre, hijo, amigo, y me pongo en los zapatos de todas las personas”, subrayó.