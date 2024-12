Premiaran a Alicia Keys con el Grammy al Impacto Global

Alicia Keys, la icónica cantante y compositora estadounidense, será galardonada con el Grammy al Impacto Global por su influencia más allá de la música.

La Academia de la Grabación anunció este reconocimiento, que se entregará el 30 de enero de 2025 en una ceremonia en Los Ángeles, destacando su legado tanto artístico como social. Este premio, denominado oficialmente Dr. Dre Global Impact Award, reconoce a artistas cuya contribución trasciende el ámbito musical, y Alicia Keys es la nueva elegida para recibirlo.

A lo largo de su carrera, Alicia Keys ha sido un referente no solo por su talento musical, sino por su impacto cultural, activismo social y contribuciones filantrópicas.

La cantante de 16 premios Grammy, conocida por éxitos como If I Ain’t Got You, Girl on Fire y No One, ha utilizado su plataforma para promover el cambio, especialmente en temas de justicia social, equidad de género y derechos humanos. Además, ha sido una exitosa empresaria, fundadora de la marca de cosméticos Keys Soulcare, y autora de libros best-sellers del New York Times, señala elimparcial.com