Premios Heat 2026 reunirán a Gloria Trevi y Banda MS en Puerto Vallarta

La música latina tiene una cita importante en Jalisco con la Semana Heat 2026, una serie de actividades que se desarrolla del 31 de octubre al 5 de noviembre, y que culminará con la entrega de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, en Puerto Vallarta.

La ceremonia, programada para este jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, marcará la primera ocasión en que estos premios se celebren en México, luego de una trayectoria vinculada con la música latina y sus principales exponentes.

Entre los momentos destacados de la gala se encuentran los homenajes a Gloria Trevi, quien recibirá el reconocimiento Artista Oro, así como a Banda MS, agrupación originaria de Mazatlán que será distinguida por sus 23 años de trayectoria.

También serán reconocidos Olga Tañón, Los Ángeles Azules, Piso 21 y don René Camacho, fundador de La Arrolladora Banda El Limón.

La Semana Heat comenzó en Guadalajara con actividades relacionadas con el Día de Muertos y continuó por distintos destinos de Jalisco, entre ellos Chapala y Tequila, con propuestas que combinan música, cultura y promoción turística.

El regional mexicano tiene presencia sinaloense

Entre los representantes del regional mexicano figuran varios nombres vinculados con Sinaloa, entre ellos Banda MS, Edén Muñoz, Lenin Ramírez, Remmy Valenzuela y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, quienes aparecen en la categoría de Mejor Artista Regional Mexicano, de acuerdo con la lista de nominados publicada por los organizadores.

Banda MS también compite en Mejor Grupo o Banda, categoría en la que comparte nominación con La Arrolladora Banda El Limón, agrupación encabezada por el músico sinaloense René Camacho.

Por su parte, Remmy Valenzuela, originario de Guasave, figura además entre los nominados a Mejor Artista Región Norte, mientras que la presencia de intérpretes como Edén Muñoz y Lenin Ramírez refuerza la representación del regional mexicano en esta edición.

La gala también contará con presentaciones musicales de Edén Muñoz, Ha*Ash, Yeri Mua, Juan Magán, Paloma Morphy, Andreina Bravo y Dayanara, entre otros invitados.

Con esta edición, los Premios Heat buscan ampliar su presencia en el mercado mexicano y reconocer a artistas que han contribuido al desarrollo de distintos géneros musicales.

Puerto Vallarta será el punto de encuentro para una noche que reunirá figuras internacionales y exponentes del regional mexicano, con Banda MS como una de las agrupaciones homenajeadas.