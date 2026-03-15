Premios Oscar 2026: Celebra Guillermo del Toro doble estatuilla para Frankenstein

La película “Frankenstein”, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganó dos Premios Oscar en las categorías de Mejor Maquillaje y Mejor Diseño de Vestuario.

La cinta producida por Netflix está nominada entre las candidatas a mejor película, es la película Sinners de Ryan Coogler, la que tiene mayor número de nominaciones, con 16, seguida de de “One Battle After Another”, con 13.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realiza este domingo la edición 98 de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Conan O’Brien regresó como presentador de la ceremonia. Este año tiene como novedad la entrega de una nueva categoría: mejor reparto, que fue para “One Battle After Another”.