$!Premios Oscar 2026: Celebra Guillermo del Toro triple estatuilla para Frankenstein

La editora de moda Anna Wintour fue la encargada de presentar el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario, que terminó en manos de Kate Hawley por su trabajo en Frankenstein.

La película “Frankenstein”, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganó dos Premios Oscar en las categorías de Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

En la categoría también competían Deborah L. Scott por Avatar: Fire and Ash, Malgosia Turzanska por Hamnet, Miyako Bellizzi por Marty Supreme y Ruth E. Carter por Sinners.

El reconocimiento fue para Tamara Deverell y Shane Vieau, quienes se impusieron a los equipos de Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another y Sinners.

La versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro sumó su tercer Oscar de la noche al ganar Mejor Diseño de Producción.

La película Frankenstein volvió a subir al escenario al llevarse el Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado, gracias al trabajo de Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey.

La versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro ganó el Premio de Mejor Diseño de Producción.

La versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro ganó el Premio de Mejor Diseño de Producción.

La cinta producida por Netflix está nominada entre las candidatas a mejor película, es la película Sinners de Ryan Coogler, la que tiene mayor número de nominaciones, con 16, seguida de de “One Battle After Another”, con 13.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realiza este domingo la edición 98 de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Conan O’Brien regresó como presentador de la ceremonia. Este año tiene como novedad la entrega de una nueva categoría: mejor reparto, que fue para “One Battle After Another”.

El Oscar a Mejor Casting, categoría que se entrega por primera vez en la historia de los premios de la Academia, fue para Cassandra Kulukundis por su trabajo en One Battle After Another.

The Singers y Two People Exchanging Saliva empataron en el Oscar a Mejor Cortometraje de Acción Real, un resultado poco común en la historia de la Academia. Se trata de la séptima ocasión en que dos producciones comparten una estatuilla en esta categoría, en una votación que terminó con ambos títulos reconocidos por igual.

El Oscar a Mejor Actor de Reparto fue para Sean Penn por su actuación en One Battle After Another.

El Oscar a Mejor Guion Adaptado fue para Paul Thomas Anderson por One Battle After Another.

Sinners sumó otra estatuilla en la noche al llevarse el Oscar a Mejor Guion Original, reconocimiento otorgado a Ryan Coogler por la historia de la cinta.

Robert Downey Jr. y Chris Evans, Iron Man y Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, aparecieron juntos en la ceremonia para presentar las categorías de Mejor Guion Adaptado y Mejor Guion Original.