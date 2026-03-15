$!Triunfa ‘Una batalla tras otra’ en los Premios Oscar

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, triunfó en Los Premios Oscar, con seis estatuillas, incluidos los de mejor película, dirección y guion adaptado, en la 98ª edición de gala, celebrada en Los Ángeles. La cinta ganó además en las categorías de Mejor montaje, Mejor casting y Mejor actor de reparto. El Oscar a Mejor Actor de Reparto fue para Sean Penn por su actuación en One Battle After Another. El Oscar a Mejor Guion Adaptado fue para Paul Thomas Anderson por One Battle After Another. La película “Frankenstein”, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganó dos Premios Oscar en las categorías de Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción. La editora de moda Anna Wintour fue la encargada de presentar el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario, que terminó en manos de Kate Hawley por su trabajo en Frankenstein.

Nicole Kidman presentó la categoría de Mejor Película.

En la categoría también competían Deborah L. Scott por Avatar: Fire and Ash, Malgosia Turzanska por Hamnet, Miyako Bellizzi por Marty Supreme y Ruth E. Carter por Sinners.

La película Frankenstein volvió a subir al escenario al llevarse el Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado, gracias al trabajo de Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey. Frankenstein suma su tercer Oscar con Mejor Diseño de Producción La versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro sumó su tercer Oscar de la noche al ganar Mejor Diseño de Producción. El reconocimiento fue para Tamara Deverell y Shane Vieau, quienes se impusieron a los equipos de Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another y Sinners.

La versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro ganó el Premio de Mejor Diseño de Producción.

La cinta producida por Netflix está nominada entre las candidatas a mejor película, es la película Sinners de Ryan Coogler, la que tiene mayor número de nominaciones, con 16, seguida de de “One Battle After Another”, con 13. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realiza este domingo la edición 98 de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Conan O’Brien regresó como presentador de la ceremonia. The Singers y Two People Exchanging Saliva empataron en el Oscar a Mejor Cortometraje de Acción Real, un resultado poco común en la historia de la Academia. Se trata de la séptima ocasión en que dos producciones comparten una estatuilla en esta categoría, en una votación que terminó con ambos títulos reconocidos por igual. Sinners sumó otra estatuilla en la noche al llevarse el Oscar a Mejor Guion Original, reconocimiento otorgado a Ryan Coogler por la historia de la cinta. Robert Downey Jr. y Chris Evans, Iron Man y Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, aparecieron juntos en la ceremonia para presentar las categorías de Mejor Guion Adaptado y Mejor Guion Original.

En segmento In Memoriam de los premios Oscar, recordaron a las figuras de la industria cinematográfica que fallecieron durante el último año. Entre ellos, Roger Allers, Joel Sill, Andrew Karpen, Giorgio Armani, Robert D. Denton y Diane Ladd. La categoría de Mejores Efectos Visuales fue para Avatar: Fire and Ash, gracias al trabajo de Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett. El Oscar a Mejor Película Extranjera fue para Sentimental Value, producción de Noruega que logró imponerse en la categoría. La cinta superó a The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sirat (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez). KPop Demon Hunters, conocida en español como Las Guerreras K-Pop, se llevó el Oscar a Mejor Película Animada en 2026, imponiéndose a Elio, Arco, Little Amélie or The Character of Rain y Zootopia 2.

El Oscar a Mejor Canción Original fue para Golden, tema de la película KPop Demon Hunters, que ya había celebrado el triunfo de la cinta como Mejor Película Animada. La canción, compuesta por Teddy Park junto a JAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam y Jeong Hoon Seon, se impuso frente a Dear Me de Diane Warren para Diane Warren: Relentless, I Lied to You de Sinners, Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi y Train Dreams de Train Dreams.