‘Prende’ la Original Banda El Limón, en el live que realiza en sus redes sociales

MAZATLÁN._ Un enlace en vivo a través de sus redes sociales es lo que en este momento está realizando la Original Banda El Limón, para dar a conocer todas las actividades que tendrán en su festejo del 60 aniversario de fundación.

Ante sus seguidores y expresando saludos a todos los conectados, los vocalistas Ramón Maldonado, Víctor Noriega y el recién contratado vocalista y tercera voz de la agrupación Manuel Ávila, quien oficialmente fue presentado hace tres meses, iniciaron la transmisión.

En primer término, presentaron a los chicos que integran la banda y saludaron a sus seguidores. Al inició de la transmisión presentaron el logotipo original de la banda, el cual está a la entrada de las nuevas oficinas ubicadas en la colonia ampliación Valles del Ejido, en Mazatlán.

La primera canción que interpretaron en el En vivo fue “Somos la raza más chida”, nueva canción que grabaron juntos a Alex Lora, y El Tri. Así continuaron interpretando canciones y saludando a sus seguidores. Derecho de Antigüedad, Que me digan loco y su nueva canción Me enamoré, desfilaron en el repertorio.

Durante la transmisión dieron a conocer un megaconcierto de aniversario el próximo 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, en donde tendrán invitados especiales, entre ellos, Julio Preciado, José Ángel Ledesma “El Coyote”, Jorge Cordero, Israel Valdez, entre otro otros, quienes festejaron junto a ellos sus seis décadas de trayectoria.

Anunciaron que entre las sorpresas están una cumbia que grabarán junto a el Grupo Bronco y presentaciones en diferentes ciudades de México, con fechas que pronto darán a conocer.

También durante esta transmisión en vivo se presentó Lorenzo Méndez de sorpresa y cantó Sal de mi vida; después Israel Valdez y cantó Abeja Reina, canción ícono de la agrupación.