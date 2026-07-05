Prende Maná el Medio Tiempo del partido México-Inglaterra

Maná protagonizó el espectáculo de medio tiempo en el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra.

Fher entonó el clásico tema “El Rey”, del legendario José Alfredo Jiménez en el Estadio Ciudad de México.

Los encargados de presentar a la agrupación tapatía fueron el actor Jaime Camil y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, quien destacó la grandeza de México.

“México eres muy grande, estamos aquí para que no se les olvide, para que todo el mundo sepa lo fregones que somos y que todo el mundo se dé cuenta lo que es México. Esto es México”, señaló el pugilista.