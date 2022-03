A ritmo de canciones como como Palabra es lo único que tengo, Te lo digo a ti, Valiente o Sálvese quien pueda, Vetusta Morla compartieron su opinión en contra de la censura, de los asesinatos de periodistas en México y de la resolución en Europa, por la invasión de Rusia a Ucrania.

Santa Fe Klan debutó en el escenario del Vive Latino

El rapero guanajuatense demostró sus talento para tocar el acordeón mientras cantaba varios de sus temas como “Debo entender” o “Grandes ligas”.

Santa Fe Klan sorprendió al público durante su presentación al llamar al escenario a Gera Mx, con quien entonó varios temas de su reciente álbum “Socios”, mientras que la youtuber Kenia Os estuvo como público.

Trascendió en redes sociales que Ángel Quezada, conocido como Santa Fe Klan, dio una firma de autógrafos en la se acercaron mayormente niños, quienes tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con él, ya que se mostró muy accesible.

Más que música

Además de los diferentes escenarios donde se presentan los artistas, los asistentes pudieron recorrer el Autódromo Hermanos Rodríguez en la búsqueda de firmas de autógrafos o para comprar algún artículo de su banda o solista favorito, todo en las carpas destinadas para dicho alrededor de la curva.

Además hay una carpa Casa Comedy dónde se están presentando al hilo comediantes emergentes m, y una carpa más dedicada Campeonato Vive Latino de Lucha Libre AAA.

Para este año también se instaló un espacio que llamaron Aldea Musical VL, que es un punto de intercambio de conocimientos sobre la música, que cuenta con algunas actividades específicas como son paneles y conferencias de 31 especialistas en diversas áreas de la industria o las máster clases con la presencia de 13 músicos entre los que destacan Sabo Romo, de Caifanes, Elohím Corona, de Moderatto, Javier Blake, de División Minúscula, y Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega).

Participantes

Día 1

Ágora, All Them Witches, Ambar Lucid, Blssom, Batallas de Campeones, Camilo Séptimo, Cnvs, Daniel Quién, Elis Paprika, Erich, Eruca sativa, Fangoria, Gary Clark Jr, La Banda del Bisonte, Los Blenders, Los Cogelones, Los Auténticos Decadentes, Los Señores. Maldita Vecindad, Milky Chance, Mogwai, Moenia, Nancys Rubias, Okills, Patrick Miller, Santa Fe Klan, Serbia, taburete, The guadaloops, The Marías, Vetusta Morla.

Día 2

Aszino, Banda MS, Biznaga, Black Pumas, Brusses, C. Tangana, Cecilia toussaint, Centavrvs, Conociendo Rusia, Devendra Banhart, Dread Mar I, Fernando Delgadillo, Gran Sur, Groove Armanda, Gustavo Santaolalla, Kevin Kaarl, La Delio Valdez, Los Fabulosos Cadillacs, La Gusana Ciega, La Isla Centeno, La Lupita, La Tribu, Lido Pimienta, Los No Tan Tristes, Love Of Lesbian, Luis Pescetti, Making Movies, Massagcre, Oh’ Laville, Pelo Madueño, Pixies, Ramona, Residente, Son Rompe Pera, Siddhartha, Technicolor Fabrics, Trueno, Vanesa Zamora, Wos.