Preocupa a fans apariencia de física de Anuel AA

En dichos clips, grabados por fans, el intérprete de Ella quiere beber luce extremadamente delgado, con el rostro demacrado, pómulos marcados, piel pálida y una expresión cansada que muchos describen como “irreconocible” y “alarmante”.

El inicio de 2026 no ha pasado desapercibido para los seguidores de Anuel AA. En las últimas horas, el cantante puertorriqueño ha generado una fuerte conversación en redes sociales debido a su notorio cambio físico, visible en videos e imágenes recientes que se han vuelto virales.

Anuel no llega a 2026 Que alguien le saque de mexico porfavor pic.twitter.com/gR4S4Xg3C4

Uno de los videos más comentados muestra a Anuel AA enviando un saludo personalizado. Aunque el mensaje es breve y cordial, su apariencia ha sido suficiente para desatar una ola de comentarios, algunos de ellos extremos.

Entre las reacciones más repetidas se leen frases como: “Se ve muy mal, no parece él”, “Tiene la mirada apagada”, “Algo no está bien, se nota”.

Mientras algunos usuarios exageran con teorías alarmistas, otros piden prudencia y respeto, recordando que se trata de imágenes aisladas, señala elimparcial.com

Esta no es la primera vez que el estado físico de Emmanuel Gazmey Santiago genera debate público. A finales de 2025, durante su gira A Fuego Europe Tour, el artista canceló y reprogramó varios conciertos en España, argumentando motivos de salud.

Estas cancelaciones ya habían despertado especulación entre sus seguidores, especialmente porque no se ofrecieron detalles médicos concretos.

A ello se suma que, en diciembre, circularon deepfakes y videos manipulados con inteligencia artificial que aseguraban falsamente que el cantante padecía VIH. Dichos rumores fueron desmentidos por especialistas y medios, pero dejaron una huella en la percepción pública.

Entre 2022 y 2023, Anuel AA también fue objeto de críticas por su pérdida de peso. En aquel entonces, el propio artista explicó que su físico respondía a dietas estrictas, entrenamientos intensos, un estilo de vida disciplinado.

Hasta el momento, ni Anuel ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre su estado actual de salud. Este silencio ha dado pie a distintas interpretaciones entre sus seguidores.

Algunos consideran que el cambio podría deberse a una transformación estética para un nuevo proyecto musical, incluso se menciona un posible “RHLM 2”. Otros, en cambio, expresan preocupación genuina por factores como estrés agotamiento por giras y problemas personales.

Mientras Anuel AA continúa activo en la música y mantiene presencia pública, su aspecto físico se ha convertido en el tema central de conversación entre fans y detractores.

Por ahora, no hay confirmación de que exista un problema grave, pero muchos seguidores consideran que una declaración del artista ayudaría a calmar las especulaciones.