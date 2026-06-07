Preocupa a fans el aspecto físico de Ariana Grande

Entre las reacciones más recurrentes destacan mensajes de fans que aseguran que la artista “necesita un descanso” y que su agenda de compromisos profesionales podría estar pasando factura. Algunos usuarios han señalado que Ariana Grande luce “frágil” y han pedido que priorice su bienestar antes que sus proyectos laborales, detalla elimparcial.com

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en plataformas como X, TikTok e Instagram, muestran a la intérprete de Thank U, Next y 7 Rings con una figura notablemente delgada, lo que ha generado miles de comentarios sobre un posible agotamiento físico derivado de su intensa carga de trabajo.

Un reciente video de Ariana Grande durante una presentación de su actual gira ha encendido las alarmas entre sus seguidores, quienes han manifestado su preocupación por el estado de salud de la cantante debido a su apariencia física.

Comentarios como “Ariana se ve frágil”, “esto ya no es solo delgada, se ve enferma” y “alguien que la cuide” se han multiplicado en redes sociales, alimentando la conversación sobre el bienestar de la estrella pop.

La preocupación surge en medio de una etapa especialmente activa para la cantante, quien ha estado involucrada en la promoción de Wicked, además de diversos compromisos relacionados con su carrera musical.

Para muchos seguidores, la combinación de giras, presentaciones y actividades promocionales podría estar afectando su condición física, por lo que han pedido públicamente que se tome un descanso.

No obstante, también han surgido voces que consideran injustas las especulaciones sobre su salud. Diversos fans han defendido a la artista argumentando que siempre ha tenido una complexión pequeña y que factores como la iluminación del escenario, los ángulos de cámara o el movimiento durante la actuación podrían influir en la percepción de su apariencia.

Asimismo, algunos usuarios han señalado que los comentarios sobre su cuerpo podrían caer en prácticas de body-shaming, recordando que no existe información oficial que indique que la cantante atraviese algún problema de salud.

A pesar de la creciente conversación en redes sociales, hasta el momento ni Ariana Grande ni su equipo de representación han emitido declaraciones oficiales respecto a los comentarios que circulan sobre su aspecto físico.

Mientras tanto, miles de seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y expresando su deseo de que la artista se encuentre bien, independientemente de las especulaciones que han surgido en internet.