A Robbie Williams nunca le ha dado miedo publicar en Instagram fotografías que otras celebridades jamás permitirían que vieran la luz, a él le da igual aparecer en ropa interior, desnudo o mostrando los indicios de la calvicie que no ha conseguido frenar ni con los tratamientos más caros, aún así, siempre consigue arrancarle una sonrisa a sus fans.

Con el pretexto del lanzamiento de su nuevo documental para Netflix, el cantante se hizo un bronceado en spray, momento que fue captado por su esposa, Ayda Field, quien no se resistió a tomarle una foto mientras el ex vocalista de Taket That hacía una postura graciosa.

Sin embargo, lo que ha llamó la atención de los seguidores del cantante no fue su sentido del humor, sino su aspecto, y es que el cantante se ve más delgado que nunca, tanto, que muchos de sus seguidores afirman que se ve enfermo, indicó quien.com