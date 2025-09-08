Preocupa a fans la salud del actor Michael J. Fox, fue visto en el U.S Open en silla de ruedas

Michael J. Fox es recordado mundialmente por su interpretación de Marty McFly en la trilogía Volver al Futuro, saga que marcó a varias generaciones y consolidó su carrera como uno de los actores más populares de los años ochenta y noventa. En las últimas horas, el actor de 64 años volvió a ser tema de conversación en redes sociales debido a su aparición en silla de ruedas durante el U.S. Open. Michael J. Fox acudió a la alfombra azul del complejo de Flushing Meadows, en Nueva York, como parte de las celebraciones por el 50 aniversario del recinto como sede del torneo de tenis. Su presencia fue ampliamente comentada, ya que se le vio con un aspecto frágil y con evidentes dificultades de movilidad.

Las imágenes y videos difundidos por fanáticos y medios muestran que el intérprete estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Tracy Pollan, con quien contrajo matrimonio en 1988. Desde entonces, ella ha sido un apoyo constante en la vida personal y profesional del actor. Pese a las dificultades físicas que enfrenta, Michael J. Fox ha mantenido un papel activo como activista y filántropo. Su fundación ha recaudado cientos de millones de dólares destinados a la investigación de la enfermedad y al impulso de terapias innovadoras, señala elimparcial.com. Además, el actor ha compartido en diversas entrevistas que su familia, en particular su esposa y sus cuatro hijos, son la base de su fortaleza. Esta red de apoyo ha sido fundamental para sobrellevar los desafíos diarios que implica vivir con Parkinson. La reaparición del actor generó una ola de mensajes en redes sociales. Muchos seguidores expresaron preocupación al verlo en silla de ruedas, mientras que otros destacaron su valentía y resiliencia frente a una enfermedad que lleva más de tres décadas enfrentando. Algunos mensajes resaltaron la admiración hacia Fox no solo como actor, sino como ser humano que ha transformado su experiencia en una causa global para mejorar la vida de miles de personas diagnosticadas con Parkinson. Aunque los recientes videos han despertado inquietud, la trayectoria de Michael J. Fox demuestra que su legado va más allá del cine. Con una vida dedicada tanto a su carrera artística como a la concientización y la investigación médica, el actor sigue siendo un símbolo de fortaleza.