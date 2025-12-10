$!Preocupa a fans salud de Sylvester Stallone, aparece con bastón en un evento

Sylvester Stallone se convirtió en el centro de atención durante la alfombra roja de la 48 edición de los Kennedy Center Honors 2025 en Washington, D.C. El actor, que asistió para ser homenajeado, sorprendió a los asistentes al caminar apoyado en un elegante bastón negro con mango dorado, una imagen que encendió las alarmas sobre su estado de salud a sus 79 años, generando comentarios sobre las secuelas físicas que arrastra tras décadas de acrobacias y escenas de alto riesgo. A pesar de la visible dificultad para desplazarse, el protagonista de Rocky y Rambo mantuvo su característico buen ánimo, posando junto a su esposa Jennifer Flavin, mientras recibía uno de los más prestigiosos reconocimientos de la industria estadounidense.

El uso del bastón durante la alfombra roja es un recordatorio del impacto físico que Sylvester Stallone ha acumulado tras décadas de comprometerse con escenas de acción realistas y acrobacias arriesgadas, señala milenio.com El actor no dio confesiones ante el uso de aquel soporte, sin embargo, Sylvester ha admitido en varias entrevistas y en su serie documental The Family Stallone que ha sufrido lesiones graves a lo largo de su carrera y ha pasado por múltiples cirugías, algunas de ellas relacionadas con su columna y espalda. “Estaba dirigiendo Los mercenarios y, como un idiota, estaba haciendo la toma 10, la toma que fuera, y recuerdo un golpe, y pude sentir realmente un impacto... Nunca me recuperé de Los mercenarios. Después de esa película, nunca volví a ser físicamente igual”, dijo.