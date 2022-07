Preocupa salud del cantante Julio Iglesias

De acuerdo al portal quien.com se informa que el amigo de Julio Iglesias le propuso una colaboración musical, pero, al encontrarlo postrado en una silla de ruedas, optó por no exponerlo al escrutinio público.

La prensa internacional reporta que el ídolo español tiene problemas para caminar y desde hace unos meses requiere de silla de ruedas. De acuerdo con el diario El Clarín, un amigo del papá de Enrique Iglesias lo visitó en su mansión de Miami, Florida, en Estados Unidos y se llevó una gran sorpresa al observar su actual condición física del intérprete de temas como Me olvidé de vivir y De niña a mujer.

Julio Iglesias tiene preocupados a sus millones de seguidores a nivel mundial luego de que medios internacionales confirmaran que el astro de la música no atraviesa por buen estado de salud.

“Cada vez que los veo (a los memes) ya no me divierto porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami”, comentó.

Dijo que el famoso, con sobrenombre de ‘animal’, llegó a la casa del intérprete y vio que está con problemas de movilidad. Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así.

Los problemas de salud del astro español tienen su antecedente en 2020 cuando en el programa español Sálvame publicaron imágenes de él en una playa de República Dominicana y se le ve deteriorado, delgado y con una pierna vendada.