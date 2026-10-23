Prepara Adele su posible regreso a la música

“Se está preparando para un gran regreso y reservó el recinto como una forma secreta de mostrar sus nuevas canciones y recoger opiniones”, aseguró una fuente citada por el periódico.

El diario británico The Sun informó que Adele ya trabaja en su próximo proyecto musical y que incluso habría reservado el Roundhouse, el emblemático centro cultural y de artes escénicas ubicado en Camden, para presentar algunas de sus nuevas canciones ante un pequeño público, de acuerdo con los reportes, terminó cancelándose.

Adele podría estar preparando su regreso a la música con un nuevo álbum de estudio, cinco años después del lanzamiento de 30. Aunque la cantante todavía no confirma sus planes, varios reportes de la prensa británica apuntan a que ya trabaja en nuevas canciones y que su próximo disco podría salir en 2027.

Sin embargo, la presentación privada no se llevó a cabo. Según la misma publicación, Adele canceló el plan y, hasta ahora, no hay conversaciones para programarlo de nuevo. “Pero la música nueva definitivamente está en camino y ella está emocionada por lanzar un nuevo disco el próximo año”, agregó la fuente.

Las versiones sobre su regreso también señalan a Church Studios, un reconocido estudio de grabación ubicado en Crouch End, al norte de Londres. De acuerdo con el diario, la artista viajó desde Los Ángeles, donde vive desde hace varios años, para trabajar en nuevas composiciones y habría estado al menos dos semanas en la capital británica, detalla quien.com

El lugar tiene un significado especial en su trayectoria de Adele pues allí grabó parte de 25, el álbum que lanzó en 2015. Church Studios pertenece al productor Paul Epworth, colaborador de la cantante y con quien ganó un Oscar por Skyfall, tema principal de la película la saga de James Bond.

Los rumores sobre las sesiones de grabación no son nuevos. En junio de 2026, The Mirror ya había informado que Adele trabajaba en Londres y citó a una fuente que explicó por qué eligió ese estudio. “Se siente segura en Church Studios y es donde trabaja Paul, así que tenía sentido viajar hasta allí para las sesiones, en lugar de trabajar en otro sitio de Los Ángeles”, señaló la fuente al medio.

Otra de las incógnitas es el nombre del supuesto nuevo álbum. Adele tiene una tradición muy particular al titular sus discos ya que suele elegir la edad que tenía cuando comenzó a trabajar en ellos.

Así ocurrió con 19, publicado en 2008; 21, que llegó en 2011; 25, lanzado en 2015, y 30, que salió en noviembre de 2021. A partir de esa costumbre, The Sun especuló que su quinto álbum de estudio podría llamarse 38, en referencia a la edad que cumplió la cantante el 5 de mayo de 2026.

La posibilidad de un nuevo disco cobra relevancia porque, en julio de 2024, la intérprete de Someone Like You adelantó que quería alejarse de la música durante un tiempo después de concluir sus residencias de conciertos en Las Vegas y Múnich.

En una entrevista con la cadena alemana ZDF, la cantante explicó que necesitaba descansar después de varios años de presentaciones y que quería explorar otras actividades creativas. “No tengo ningún plan para hacer música nueva. Quiero tomarme un gran descanso después de todo esto y creo que quiero dedicarme a otras actividades creativas durante un tiempo”, afirmó entonces.