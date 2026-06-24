Prepara Adele su regreso a la música tras dos años de ausencia

Fuentes cercanas señalan que Adele ha pasado varias semanas trabajando de forma discreta en el estudio, buscando reencontrarse con el sonido y la inspiración de sus inicios.

De acuerdo con reportes del medio The Sun, la artista fue vista en Church Studios, en Crouch End, Londres, donde ya habría comenzado sesiones de composición y grabación de nuevo material.

La cantante británica Adele, de 38 años, estaría alistando su regreso musical tras un receso iniciado en 2024, luego de concluir su residencia en Las Vegas en The Colosseum del Caesars Palace.

El estudio, propiedad del productor Paul Epworth, ha sido clave en su carrera, ya que ahí grabó parte de su álbum 25. En esta etapa, la cantante estaría rodeada de colaboradores y otros artistas, aunque no se han confirmado proyectos en conjunto.

El informe indica que la intérprete busca que su próximo álbum tenga una conexión más directa con Londres, alejándose del estilo de su vida en Los Ángeles.

Adele decidió hacer una pausa tras su residencia en 2024 para dedicar más tiempo a su hijo y mantener una vida familiar más estable, evitando las giras prolongadas.

Su posible regreso ha generado expectativa entre sus seguidores, que esperan nueva música tras varios años sin un álbum inédito.

Adele había anunciado previamente que quería tomarse un descanso de los escenarios para centrarse en su vida personal tras finalizar sus compromisos profesionales. Sin embargo, fuentes cercanas a la industria musical afirman que ya está de vuelta en el estudio trabajando en su próximo proyecto.

Aunque todavía no hay confirmación oficial de un nuevo álbum ni de una fecha de lanzamiento para nuevo material, la noticia ha despertado un gran entusiasmo entre los fans del artista en todo el mundo.

Adele sigue siendo una de las voces más exitosas de la música moderna, con éxitos populares como Hello, Someone Like You y Easy On Me.

Las informaciones apuntan a que el nuevo disco contará con una identidad mucho más británica, buscando establecer un lazo profundo y directo con sus raíces musicales nativas, lo que promete una propuesta sumamente auténtica.

Este esperado regreso a las salas de edición musical marca un paso fundamental en la trayectoria de la intérprete, quien se ha caracterizado a lo largo de los años por plasmar vivencias sumamente personales e íntimas en cada una de sus reconocidas composiciones.