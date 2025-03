Prepara Ariana Grande lanzamiento deluxe de ‘eternal sunshine’

Los fans de Ariana Grande están al borde de sus asientos después de que la cantante compartiera un críptico video en referencia a su video musical “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”, en el que se somete a un borrado de memoria en ‘Brighter Days’ y deciden incinerar todos aquellos objetos que le recuerdan a su relación fallida.

Lo más curioso del video es que está acompañado de un enlace para pre-guardar el misterioso lanzamiento en plataformas como Spotify y Apple Music. Sin embargo, la actriz de ‘Wicked’ no ha revelado la fecha de estreno ni ningún otro detalle sobre el proyecto.