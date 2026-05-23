Prepara Ben Stiller y Mike Judge nueva serie de comedia para Apple TV+

El actor y productor Ben Stiller volverá a protagonizar una serie televisiva, esta vez de la mano del creador de Silicon Valley, Mike Judge, en una nueva comedia para Apple TV+ titulada Protective Custody.

La serie contará la historia de un poderoso financiero cuya vida cambia drásticamente tras ser acusado de un fraude millonario. Luego de ser enviado a custodia protectora, deberá aprender a sobrevivir dentro del sistema penitenciario mientras intenta salvar lo poco que queda de su reputación.

En la trama, el personaje interpretado por Ben Stiller enfrentará las complejas dinámicas políticas dentro de prisión, las consecuencias de sus decisiones, y el colapso de la vida de privilegios que llevaba antes de ser acusado.