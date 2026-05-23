Prepara Ben Stiller y Mike Judge nueva serie de comedia para Apple TV+

El actor y productor Ben Stiller volverá a protagonizar una serie televisiva, esta vez de la mano del creador de Silicon Valley, Mike Judge, en una nueva comedia para Apple TV+ titulada Protective Custody.
La serie contará la historia de un poderoso financiero cuya vida cambia drásticamente tras ser acusado de un fraude millonario. Luego de ser enviado a custodia protectora, deberá aprender a sobrevivir dentro del sistema penitenciario mientras intenta salvar lo poco que queda de su reputación.
En la trama, el personaje interpretado por Ben Stiller enfrentará las complejas dinámicas políticas dentro de prisión, las consecuencias de sus decisiones, y el colapso de la vida de privilegios que llevaba antes de ser acusado.
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El proyecto promete combinar humor incómodo, sátira corporativa, y crítica social, siguiendo la línea de trabajos anteriores de Mike Judge. La producción contará con varios nombres reconocidos de la televisión estadounidense Steve Hely (Veep, The Office), Dave King (Parks and Recreation), además del propio Mike Judge.
Los tres fungirán como co-showrunners, productores ejecutivos, y guionistas de la serie. Por su parte, Ben Stiller también participará como productor ejecutivo mediante su compañía Red Hour, señala elimparcial.com
Este será el segundo gran proyecto actoral de Ben Stiller con la plataforma, ya que también protagonizará la serie The Off Weeks.
Además, el actor mantiene una exitosa colaboración con Apple como productor ejecutivo de Severance, una de las producciones más exitosas y aclamadas del servicio de streaming.
Mientras tanto, Mike Judge continúa expandiendo su trabajo televisivo tras el éxito de series como Silicon Valley y King of the Hill.