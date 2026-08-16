Prepara Disney el estreno de la tercera entrega de ‘Frozen’

La tercera película protagonizada por Elsa y Anna llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027, de acuerdo con la fecha confirmada por The Walt Disney Company.

La espera para regresar a Arendelle todavía será larga, pero Frozen 3 ya tiene fecha oficial de estreno y Disney acaba de revelar los primeros detalles importantes de la historia.

Las novedades más importantes llegaron durante D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026, celebrado en Anaheim, California, donde Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad aparecieron para presentar un adelanto de la película y estrenar parte de las nuevas canciones, señala elimparcial.com

La cinta mostrará finalmente la boda de Anna y Kristoff, llevará a Elsa hacia un misterioso territorio lejos de Arendelle e introducirá a una nueva antagonista con poderes que, por ahora, Disney mantiene rodeada de misterio.

También habrá cambios en la vida de Olaf. El muñeco de nieve tendrá una historia relacionada con el amor y Josh Gad presentó una canción titulada “Ooooh, Samantha”, uno de los primeros temas conocidos de la nueva banda sonora.

Disney fijó el estreno de Frozen 3 para el 24 de noviembre de 2027 en cines. La fecha aparece ya en información oficial de The Walt Disney Company relacionada con el lanzamiento de la película.

La compañía había anunciado desde 2024 que la tercera entrega llegaría durante 2027, pero posteriormente estableció el día exacto. La fecha mantiene una estrategia conocida para la franquicia, debido a que las dos películas anteriores también llegaron a las salas durante la temporada de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Por ahora, el 24 de noviembre de 2027 corresponde a la fecha teatral anunciada por Disney. Los calendarios específicos para México y otros países pueden anunciarse posteriormente si existe alguna variación territorial.

Esto significa que Frozen 3 llegará aproximadamente ocho años después de Frozen 2, estrenada en 2019, y 14 años después de la película original de 2013.

Las primeras imágenes mostradas durante el evento incluyen precisamente el día de la boda. Sin embargo, la celebración parece ser solamente el punto de partida de un conflicto mucho mayor.

Elsa emprenderá una nueva aventura después de seguir a una misteriosa mariposa aparentemente formada por hielo, que la conduce hacia una aurora en el cielo. Esa aurora parece abrir una especie de entrada hacia otro territorio cubierto de nieve.