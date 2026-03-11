Prepara Disney la nueva serie live action sobre ‘Tinker Bell’

Por ahora, señalan medios como Deadline, el proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo, por lo que aún no se han dado a conocer detalles sobre la historia, el elenco ni una fecha tentativa de estreno.

El proyecto está pensado como una producción exclusiva para la plataforma Disney+, donde el estudio continúa ampliando su catálogo de series originales inspiradas en personajes clásicos.

Walt Disney Company avanza en el desarrollo de Tink, una serie de acción real basada en el personaje de Tinker Bell , conocida en español como Campanita.

La serie estará liderada por las guionistas y productoras Liz Heldens y Bridget Carpenter, quienes también fungirán como productoras ejecutivas, detalla elimparcial.com

A ellas se suma Gary Marsh, ex directivo de Disney Branded Television, que actualmente trabaja como productor independiente con respaldo del estudio.

La producción estará a cargo de 20th Television, uno de los estudios que forman parte del grupo Disney y que participa en diversos proyectos televisivos para plataformas de streaming.

El personaje de Campanita surgió en la obra del dramaturgo escocés J. M. Barrie, creador del universo de Peter Pan y del mundo del País de Nunca Jamás.

Su popularidad se consolidó cuando Disney presentó la película animada Peter Pan en 1953. Desde entonces, Campanita se convirtió en uno de los personajes más reconocidos del estudio y en un símbolo frecuente dentro de su identidad visual.

Con el paso del tiempo, el personaje ha sido parte de distintas producciones relacionadas con el universo de Nuncajamás. Campanita ha protagonizado varios proyectos dentro del catálogo de Disney, entre ellos figuran la franquicia animada, el personaje encabezó una serie de películas animadas producidas por Disneytoon Studios que ampliaron el mundo de las hadas y presentaron nuevas historias dentro de ese universo.

La adaptación reciente en acción real en la película Peter Pan & Wendy, estrenada en 2023, Campanita fue interpretada por la actriz Yara Shahidi, como parte de una nueva adaptación del clásico.

Antes del anuncio de la serie Tink, el estudio desarrolló una película individual del personaje que sería protagonizada por Reese Witherspoon. El proyecto no avanzó debido a cambios en la dirección creativa dentro de la compañía.

Por el momento, Disney no ha revelado la historia que seguirá la serie ni qué actores formarán parte del elenco. Tampoco existe una fecha confirmada para su estreno en Disney+. Sin embargo, el anuncio ha generado interés entre seguidores del universo de Peter Pan y de las adaptaciones live-action del estudio.

La creación de Tink se suma a la estrategia de Disney de revisitar personajes clásicos mediante nuevas narrativas, ahora en formato de serie para plataformas digitales.

En los últimos años, Walt Disney Company ha apostado por reimaginar historias conocidas para nuevas generaciones, ya sea mediante remakes, series o proyectos derivados.

El desarrollo deTink refleja esa estrategia: dar continuidad a personajes conocidos en formatos que permitan expandir sus historias y atraer tanto a nuevas audiencias como a seguidores del material original.