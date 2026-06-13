Prepara Disney nueva adaptación de ‘Hechizada’ con Anne Hathaway

La producción buscará ampliar el universo narrativo de la historia y aprovechar el formato episódico para profundizar en personajes, conflictos y situaciones que no pudieron desarrollarse ampliamente en la adaptación cinematográfica, señala eimparcial.com

De acuerdo con información difundida por el portal especializado SensaCine, el proyecto ya se encuentra en fase de desarrollo y volverá a tomar como base la novela homónima escrita por Gail Carson Levine.

Disney+ desarrolla una serie inspirada nuevamente en la novela de Gail Carson Levine. Aunque la actriz no retomará el papel de Ella, sí participará como productora ejecutiva en una versión que buscará acercarse más al material original y explorar aspectos que quedaron fuera de la película de 2003.

La historia que convirtió a Anne Hathaway en una de las figuras más reconocidas del cine juvenil tendrá una nueva adaptación. Más de dos décadas después del estreno de Hechizada (Ella Enchanted) .

Uno de los aspectos que más interés ha generado entre los seguidores es la participación de Anne Hathaway. Aunque la actriz no interpretará nuevamente a Ella de Frell, permanecerá vinculada al proyecto como productora ejecutiva. Su participación representa un puente entre la película original y esta nueva versión destinada a las audiencias actuales.

El equipo creativo también estará integrado por Beth Schwartz, quien asumirá las funciones de showrunner, mientras que Ilana Wolpert estará a cargo del guión.

La premisa principal seguirá siendo la misma: Ella vive bajo una maldición que la obliga a obedecer cualquier orden que reciba. Sin embargo, la nueva adaptación tomará una dirección distinta a la que conocieron los espectadores en la película.

Mientras el largometraje apostó por una narrativa cercana a los cuentos de hadas tradicionales y al romance fantástico, la serie tendrá un enfoque más centrado en el crecimiento personal de la protagonista.

Uno de los cambios más importantes será el escenario principal. La trama se desarrollará en un internado para señoritas, una ubicación que permitirá explorar nuevas dinámicas entre personajes y ampliar el contexto social de Ella.

Esta decisión también acerca la producción a elementos presentes en la novela original y marca una diferencia clara respecto a la adaptación cinematográfica de principios de los años 2000.

La serie ha sido descrita como una historia de tipo coming of age, género que suele centrarse en el proceso de madurez de sus protagonistas.

En esta ocasión, la narrativa seguirá a Ella después de la muerte de su madre y durante su llegada al internado. A partir de ahí se abordarán temas como el duelo, la construcción de nuevas amistades, el acoso escolar y los desafíos propios de la adolescencia.

La intención es mostrar una faceta más emocional del personaje y desarrollar conflictos que quedaron en segundo plano en la película.

El formato de serie ofrece una ventaja importante: más tiempo para desarrollar la historia.

Gracias a varios episodios, los responsables del proyecto podrán incluir situaciones, personajes y capítulos de la novela de Gail Carson Levine que no fueron adaptados en la versión cinematográfica. Esto podría traducirse en una narrativa más cercana al libro y en una exploración más amplia del universo de Ella.

Para los seguidores de la obra original, este aspecto se perfila como uno de los principales atractivos del proyecto. El anuncio de Hechizada se suma a una creciente lista de producciones que han regresado en los últimos años mediante secuelas, remakes o nuevas adaptaciones para plataformas de streaming.