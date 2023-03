Cabe destacar que Ignacio López Tarso era una de las pocas figuras del Cine de Oro en México aún viva. Apenas el año pasado, en el mes de diciembre, aseguraba que el cine lo tenía “olvidado”, pues recibía pocas llamadas para trabajar en las grandes pantallas, o en los escenarios del teatro.

“No me han llamado, me conocen todos muy bien, no necesito hacer llamados ni nada, ya saben. No me llaman, es porque no se han interesado ninguno de ellos en mí”, confesó, posteriormente, afirmó que le gustaría “vivir muchísimos años más”.