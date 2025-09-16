Prepara ex novio de Belinda película sobre su romance con la cantante

Una historia de amor adolescente de Belinda, hasta ahora desconocida, llega a la pantalla grande gracias a la iniciativa de Ricardo Martínez, ex bailarín de la gira Fiesta en la Azotea. El próximo estreno de la película autobiográfica promete mostrar un episodio secreto y emotivo en la vida sentimental de la cantante. En 2004, Belinda, entonces apenas una adolescente de 15 años, mantuvo un romance con Ricardo Martínez, uno de sus bailarines. A diferencia de otros romances de la cantante, este vínculo permaneció fuera del ojo público, aunque tuvo un impacto profundo en su vida.

“Eran jóvenes, los dos estaban súper enamorados, era el amor de la juventud de Belinda, pero ella tenía un papá controlador y el papá Nacho Peregrín desterró a Ricardito de la vida de su hija para siempre, aunque la mamá de Belinda quería a Ricardito, su papá dijo no”, detalló el periodista Javier Ceriani. Tras esta separación, Martínez se trasladó a Canadá, mientras que Belinda enfrentó un período difícil que, según reportes, retrasó la producción de su segundo disco, señala elimparcial.com Ricardo Martínez decidió producir una película sobre su vida, titulada provisionalmente Ricardito, que abordará su infancia, su trayectoria en la danza y, por supuesto, su relación con Belinda. En redes sociales, Martínez ha compartido videos del rodaje, mostrando a la actriz que interpretará a Belinda con el estilo de los años 2000, época en la que la cantante lanzó éxitos como Lo siento, Ángel y Vivir. El personaje llevará el nombre de Linda. Los clips incluyen música de Belinda, como Luz sin gravedad, y fragmentos de la gira que ambos compartieron. Un video difundido por una página de fans describe el romance como “secreto y prohibido” y señala que con él, Belinda conoció el amor a los 15 años, los fans más fieles sabían del amor con el chico que aparecía en sus videos, venían de mundos diferentes.